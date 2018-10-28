محمد صلاح حديث الإعلام الإنجليزى بعد مواصلة الإبداع فى البريميرليج

استحوذ فوز ليفربول على كارديف سيتي أمس، السبت، وتألق محمد صلاح على أغلفة الصحف الإنجليزية، خاصة بعد تصدر الريدز لجدول الترتيب مؤقتا في انتظار قمة الجولة بين مانشستر سيتي وتوتنهام غدا، الاثنين.



وعلى غلاف صحيفة "تيليجراف" جاء العنوان "على القمة يا سيتي" مع وجود صورة لمحمد صلاح بعد إحراز الهدف الأول لليفربول، في إشارة إلى أن الريدز اعتلى القمة قبل مباراة السيتي الصعبة أمام توتنهام.



ووضعت صحيفة "ديلي ميل" صورة لمحمد صلاح وهو يحتفل بهدفه في المباراة وكتبت عليها، "صلاح المتألق يقود ليفربول للقمة".



كان محمد صلاح ظهر بشكل ملفت للغاية فى مباراة أمس واستطاع تسجيل هدف فضلا عن صناعة هدفين.