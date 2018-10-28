مشتريات الأجانب تعزز من أداء البورصة في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، جلسة أول الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على جميع الأسهم المقيدة.



واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المحليين والعرب نحو البيع.



وصعد المؤشر الرئيسي "EGX 30" بنسبة 0.45%.. كما ارتفع المؤشر الخمسيني "EGX 50" بنسبة 0.82%.



وصعد المؤشر السبعيني "EGX 70" بنسبة 0.15%.. وارتفع المؤشر "EGX 100" بنسبة 0.2%.