استشاري جراحة العظام يقدم نصائح مهمة لمشاكلها عند الأطفال

قدم الدكتور جمال حسني استشاري جراحة العظام بطب بنها، نصائح للآباء والأمهات لمشاكل علاج العظام عند الأطفال.





وقال «حسني» خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى»، إنه لابد للآباء والأمهات أن ينتبهوا لمشاكل جراحة العظام عند الأطفال منذ البداية ومن الضروري الاكتشاف المبكر للأمراض خاصة العرج وقصر الساق وعدم الحركة مع الارتفاع في درجة الحرارة.





وأشار إلى أن الالتهاب الصديدي للمفصل من أخطر المشاكل في علاج العظام عند الأطفال لأنه يصيب المفاصل بالالتهاب وله خطورة عالية جدا واكتشفه المتأخر قد يؤدي إلى مشاكل سيئة خاصة عند الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة، لذلك ينصح بتعقيم الحضانات جيدًا منعًا لحدوث التهابات.