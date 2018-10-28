المراغي: انتهينا من مناقشة مشروع قانون العمل ونطالب بعرضه في الجلسة العامة

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغى رئيس اللجنة، لاستعراض التقارير التي انتهت منها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، لتجهيزها للعرض علي الجلسة العامة للمجلس، خاصة مشروع قانون العمل.





وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما وأعدت التقرير الخاص به، وسيتم عرضه على مكتب المجلس، واللجنة تطالب بسرعة عرضه على الجلسة العامة لإقراره وخروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالي.



