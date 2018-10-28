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برلمان

المراغي: انتهينا من مناقشة مشروع قانون العمل ونطالب بعرضه في الجلسة العامة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:14 م
جبالى المراغى، رئيس
جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
محمود فايد
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغى رئيس اللجنة، لاستعراض التقارير التي انتهت منها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، لتجهيزها للعرض علي الجلسة العامة للمجلس، خاصة مشروع قانون العمل.

وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما وأعدت التقرير الخاص به، وسيتم عرضه على مكتب المجلس، واللجنة تطالب بسرعة عرضه على الجلسة العامة لإقراره وخروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالي. 

وأضاف "المراغي"، أن الاجتماع يستعرض كل الموضوعات مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجنة أو ناقشتها وبعض القضايا التي لم ترد عليها الحكومة مثل التسويات والبدل النقدي للإجازات ومشكلة عمال التشجير، وغيرها.
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