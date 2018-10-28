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حوادث

براءة متهم في أحداث مجلس الوزراء

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:12 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ببراءة متهم في إعادة محاكمته فى قضية قتل مجند شرطة بشارع محمد محمود مع آخرين، في مايو 2013.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضى وحسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.
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