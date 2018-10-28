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اقتصاد

اسعار البطاطس اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018.. انخفاض جنيهين في سوق العبور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:11 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
القسم الاقتصادى
شهدت أسعار البطاطس اليوم الأحد 28 أكتوبر 2018 تراجعا ملحوظا فى سوق العبور للجملة بإجمال نحو جنيهين مقارنة بأسعار الأيام الماضية التى تراوح فيها سعر الكيلو ما بين 7 و10 جنيهات ، ليسجل ما بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد .

وأرجع تجار بسوق العبور هذا التراجع فى أسعار البطاطس إلى وفرة المعروض فى المنافذ التى خصصتها الدولة ممثلة فى وزارتى الداخلية والتموين وصندوق تحيا مصر علاوة على المبادرات الأخرى التى استهدفت توفير المنتج للمواطنيين بأسعار فى متناول الجميع .

وسجلت أسعار البطاطس خلال الفترة الماضية قفزات ملحوظة لتصل فى بعض المناطق ولدى تجار التجزئة ما بين 13 و16 جنيها للكيلو ، على خلفية قلة المعروض من المحصول خلال العروة الحالية وتحميل فروق أسعار النقل والتكلفة الأخرى على السعر النهائى .

وقال الحاج نصر عبد الرحمن "تاجر جملة " أن قلة المعروض من المحصول وكذا الكميات التى يتم توريدها لأسواق الجملة ساهم بشكل أساسى فى ارتفاع أسعار البطاطس خلال الأيام الماضية ، مشيرا إلى ان السعر فى سوق الجملة يختلف تماما لدى تجار التجزئة ، ويختلف أيضا من تاجر لأخر ومن هنا ننصح المواطن بعد الشراء من مكان أو تاجر واحد .

وأشار "عبد الرحمن " إلى الدور المهم الذى تقوم به الدولة للسيطرة على أسعار المحصول وطرح المنتج فى "الشوادر" والمنافذ بأسعار معقولة ، تختلف تماما عن الأسعار الموجودة لدى بعض التجار الذين يبالغون بعض الشيئى بحجة فروق النقل والتكاليف الأخرى .

وبحسب خبراء ومسئولين فى وزارة الزراعة فإنه من المتوقع حدوث إنفراجة وتراجع كبير فى أسعار البطاطس لتعود لمعدلاتها الطبيعية بحلول 20 نوفمبر القادم، وذلك بعد استيراد التقاوى الجديدة، وطرح عروة البطاطس الجديدة بالأسواق.

وحققت المبادرات التى أطلقتها الدولة نتائج ايجابية إنتهت إلى إنخفاض وتراجع ملموس فى أسعار البطاطس ، حيث أطلقت وزارة التموين سيارات محملة بأطنان من الخضراوات فى الشوارع والميادين العامة بعنوان حملة "خضار بلدنا"، بينما أطلقت وزارة الداخلية حملة "كلنا واحد" عن طريق وضع شوادر فى الطرق العامة لتخفيف العبء عن المواطن.

ونفذت مديرية أمن القاهرة، صباح أمس، السبت، بالتعاون مع عدد من الشركات، مبادرة لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين، وشملت القائمة الطماطم والبطاطس اللتين تم توفيرهما من خلال سيارات متحركة، ومنافذ ثابتة" بالأماكن الرئيسية على مستوى العاصمة، على أن يتم بيع الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو، و6 جنيهات لكيلو البطاطس، وذلك فى ضوء ما رصدته المتابعة للأسواق من ارتفاع في أسعارهما بشكل غير مبرر.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة ، وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي ساعدت في التخفيف على كاهل المواطنين. 

وأعرب عدد كبيبر من المواطنين عن سعادتهم البالغة بعد توفير الدول لسيارات بيع الخضار بأسعار مخفضة موجهين الشكر لجميع من ساهم فى الوقوف بجانب المواطن المصرى. 

وطالب المواطنون بتوفير السيارات المتنقة على مدار العام فى كل الميادين لجميع السلع الأخرى، وذلك لإحباط أى محاولات لرفع أسعار السلع من قبل التجار.

وينشر "صدى البلد " فيما يلى قائمة بمناطق تواجد السيارات المتنقلة لبيع الخضراوات:

ميدان المؤسسة بجوار نادى المؤسسة الرياضى ، المظلات بجوار المعهد الفنى ، أول جزيرة بدران شبرا مصر ، الشرابية بجوار معمل الصابون ، الألفى بجوار التأمينات ، رمسيس بجوار مسجد الفتح ، بجوار وزارة التموين ، ميدان الكيت كات الجيزة ، ميدان السيدة عائشة ، ميدان العرب المعادى ، الألف مسكن ميدان الألف مسكن ، كلية البنات أمام كلية البنات فى نهاية المترو ، منشية ناصر مدخل منشية ناصر ، الشرابية بجوار مزلقان أبو خليفة ، المطرية ميدان المطرية ، ميدان السيدة زينب ، الزاوية الحمراء ، مدينة السلام ، إمبابة ، دار السلام وشبرا الخيمة .


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