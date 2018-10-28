ميلان يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق إيه سي ميلان، مساء اليوم، الأحد، نظيره سامبدوريا، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، في بطولة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق ميلان لاستعادة ذاكرة الانتصار بالفوز على سامبدوريا، بعد السقوط أمام إنتر في الكالتشيو أمام ريال بيتيس في الدوري الأوروبي، بينما يطمح سامبدوريا في تحقيق الفوز، للدخول بين الأربعة الكبار في الدوري الإيطالي.



يذكر أن سامبدوريا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز لـ 12 بـ 12 نقطة.

