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رياضة

بشرى سارة من طبيب الأهلي لبطل الفريق

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يخوض جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الكرة بعد ثلاثة أسابيع.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن حالة أجايي تتحسن بشكل جيد يومًا بعد الآخر وسيشارك في تدريبات الكرة بعد ٣ أسابيع.

ويعاني أجايي من إصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها خلال لقاء تاونشيب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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