شريف عامر: المتلقي أصبح يسيطر على تكوين المعلومات بفضل التكنولوجيا

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الموبايل تحول لوسيلة مهمة، وأصبح كاتب السر وكاتمه لدى كثير من البشر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الشاشات تزاحمت من حولنا وأصبحت لها القدرة على التأثير على المتلقي.



واستدل عامر، على كلامه خلال منتدى إعلام مصر الأول، قائلا: "في عام 2006 اختارت مجلة تايم أن تضع غلافها ورقا عاكسا، وكان كل من ينظر من القراء للغلاف يرى صورته، وكتبت تحتها "نعم أنت من تسيطر على تكوين المعلومات اليوم".



واستعرض خريطة توضح المدة التي يقضيها الأشخاص بمختلف الأعمار السنية على الموبايل واستخداماتها لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن منتدى مصر الأول يستهدف تحليل المتلقي واستخداماته وكيف يمكن التعامل معه.