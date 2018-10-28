وزير داخلية جنوب أفريقيا يتعرض للابتزاز بتسريب فيديو مسيء له

قال وزير الشئون الداخلية في جنوب أفريقيا، مالوسي جيجابا، اليوم، الأحد، إن لقطات جنسية خاصة له تسربت بعد اختراق هاتفه، وإنه تعرض للابتزاز لهذا السبب عندما كان يتولى منصب وزير المالية.



وقال جيجابا على "تويتر": "علمنا أنا وزوجتي بكل أسف وحزن أن فيديو يحتوي على مواد ذات طبيعة جنسية، وكان للاستخدام الخاص فحسب، سُرق عندما جرى اختراق هاتفي، ويتم تداوله وسط شخصيات سياسية معينة".



وأضاف: "كان هذا الفيديو محور عدد من محاولات الابتزاز والاستغلال تعود إلى الفترة التي أعقبت للتو تعييني وزيرا للمالية في 31 مارس 2017 ورفضت الإذعان لها جميعا".



ولم يكشف جيجابا عن طبيعة الابتزاز لكنه قال إن وكالات لإنفاذ القانون والمخابرات تتحرى الأمر.



وقال جيجابا: "أنتهز هذه الفرصة للاعتذار علنا ومقدما لباقي أفراد أسرتي خاصة أبنائي ووالدتي وأصهاري وللرأي العام في جنوب أفريقيا على الألم والحرج الذي سيتسبب فيه النشر المرجح لهذا المحتوى الخاص على نطاق أوسع".