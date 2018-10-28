كشف غموض محاولة السطو على مكتب بريد الصالحية الجديدة بالشرقية

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام، فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ مدير مكتب بريد الصالحية الجديدة، بدخول أربعة مجهولين إلى المكتب، بحوزة أحدهم طبنجة، وقاموا بتهديد العاملين بالمكتب وطلبوا فتح الخزينة، ولدى محاولة مسئول الخزينة السيطرة على حائز الطبنجة أطلق عيارين صوت من الطبنجة، واستولوا على جوال بداخله أوراق قديمة دون الاستيلاء على أية مبالغ مالية، وهربوا بعد ذلك.



تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة هم، السيد . م . ح - سن 24 - عاطل، و صلاح . م . م - سن 20 - عاطل، وأحمد . ع . ح - سن 23 - عاطل، وعبدالرحمن . س . س - سن 20 - عاطل .. ومُقيمين جميعًا بدائرتى مركزى شرطة فاقوس وأولاد صقر.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم ، كما تم ضبط الطبنجة المستخدمة فى الواقعة.



و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط من المتهم الأول لتردده على المكتب بادعاء صرف حوالات بريدية، ومعاينته للمكتب وكيفية الدخول والخروج، وأوقات نقل المبالغ المالية إيداعها بالبنك ، أرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة، وقرروا تخلصهم من الجوال بترعة الشيخ زايد دائرة القسم عقب اكتشافهم عدم وجود مبالغ مالية بداخله.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.