سجناء ببنى سويف: لا نتعرض لأي انتهاكات بشأن حريتنا وحقوقنا

تفقد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد مركز شرطة ناصر بمحافظة بنى سويف ويضم مركز الشرطة 7 عنابر ويوجد بها 33 محتجزا كلهم من الرجال ولا يوجد بالحجز نساء.



وسأل النواب المحتجزين على انفراد عن احتياجاتهم وكيفية المعاملة، وأقروا بحسن أحوالهم المعيشية، وعدم وجود انتهاك لحريتهم أو حقوقهم.



وضم الوفد كل من النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان والنائب علي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائب أحمد يوسف عبد الدايم والنائب علاء العمدة والنائب صبحي الدالي والنائب بكر أبو غريب وأيضا نواب محافظة بني سويف وهم النائب حسام العمدة والنائب على بدر والنائب محمود عزوز والنائب علي ابو دولة والنائب عاطف عبد الجواد والنائب بدوي النويشي والنائب هشام مجدي.



وكان في استقبال الوفد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف اللواء جرير مصطفي وقيادات مديرية أمن بني سويف ومساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد اللواء، محمد الخليصي، ومفتشي فرع الأمن العام والأمن الوطني.



وتأتى تلك الزيارة التى تنظمها اللجنة فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية إلى السجون والأقسام ضمن خطتها خلال دور الانعقاد الرابع، والتى بدأتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد "الخميس الماضي" بزيارة منطقة سجون طرة، بأولي جولاتها الميدانية طبقا للجدول الزمني الذي حددته اللجنة بعمل زيارات ميدانية.