تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في ثأر أوسيم لجلسة 12 نوفمبر

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر بأوسيم، لـ 12 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار، وسكرتارية حسام عبد الرسول.



وكانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهمًا، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.