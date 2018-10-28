ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في ثأر أوسيم لجلسة 12 نوفمبر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:41 م
مطرقة - ارشيفية
مطرقة - ارشيفية
أحمد مهدي
قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر بأوسيم، لـ 12 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار، وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهمًا، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.
loading...

ترشيحاتنا

ميركل تفاجئ بوتين بسؤال مباغت.. فيديو

شاهد.. ماذا فعلت ابنة دنيا سمير غانم بوالدتها

إليسا تحتفل بعيد ميلادها الـ46 وسط غياب نجوم الفن.. فيديو وصور

#برشلونه_ريال_مدريد.. كلاسيكو الأرض يشعل تويتر

ميدو عن عبد الرحيم محمد: اكتشف أبرز نجوم الزمالك

شاهد.. تعليق ناري من إعلامية حول أزمة البطاطس

9 أعمال تحفظك من الشيطان أثناء النوم

بي بي سي: شخص مقرب من عائلة مالك ليستر سيتي يحسم الجدل حول مصيره

الإمارات تصدر قانونا جديدا بشأن البنك المركزي والأنشطة المالية

على طريقة فيلم كراكون فى الشارع.. ألمانيا تصنع منزلا متنقلا بـ 1.7 مليون دولار

اجتماع طارئ لإدارة ليستر سيتي بعد تحطم طائرة مالك النادي

ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات يشهد استلام أول دفعة من عربات البضائع المخصصة في نقل الحاويات.. صور

طلاب عين شمس يؤدون صلاة الغائب على ضحايا سيارة الفنجري.. فيديو وصور

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم مسجد المارداني بالدرب الأحمر.. صور

تكريم اسم مانديلا بافتتاح مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. فيديو وصور

إليسا تحتفل بعيد ميلادها الـ46 وسط غياب نجوم الفن.. فيديو وصور

فيديو

سفير مصر بألمانيا يوضح تفاصيل زيارة السيسي وأبرز الاتفاقيات.. فيديو
رئيس السكة الحديد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن قطار العاصمة الإدارية.. فيديو
مساعد الخارجية الأسبق: الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي للقضية الفلسطينية
الإسكان: نواجه حرب شائعات مع جماعة الإخوان.. فيديو
جمال بيومي: ألمانيا شريك سياسي هام لمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟