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بين الناس

أهالى كفر الدوار يستغيثون بالمحافظ: حياة أولادنا فى خطر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:45 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، باللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ورئيس حى كفر الدوار مطالبين بالنظر إلى كوبرى مجمع المدارس الذى تتراكم به القمامة والحشرات ويهدد بخطر الحرائق.

وأضافوا فى رسالتهم من خلال شكاوى صدى البلد: أن الأطفال تسير علي كوبري مليء بالمخاطر على صحتهم وأن الكوبرى مليء بالقمامة والحشرات والثعابين والفئران وروائح لا تطاق وأدخنة تصل لكل التلاميذ داخل مجمع خمس مدارس.

وطلب المواطنون من الحي والجهات المسئولة سرعة رفع القمامة ووضع صناديق تجنبا للمشكلة.
 
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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