تمشيط 8 مزارع و33 شقة في حملة أمنية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى بمدن السادات ومنوف وذلك لتمشيط المناطق الصحراوية ومطاردة العناصر الإجرامية التي تختبئ وسط الزراعات.



وأسفرت الحملة عن فحص 8 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 29 شخصا وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 4 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 33 شقة مفروشة و 49 شخصا من قاطنيها تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم.