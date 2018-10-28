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حوادث

تمشيط 8 مزارع و33 شقة في حملة أمنية بالمنوفية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:42 م
الأجهزة الامنبة -
الأجهزة الامنبة - ارشيفية
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى بمدن السادات ومنوف وذلك لتمشيط المناطق الصحراوية ومطاردة العناصر الإجرامية التي تختبئ وسط الزراعات.

وأسفرت الحملة عن فحص 8 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 29 شخصا وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 4 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 33 شقة مفروشة و 49 شخصا من قاطنيها تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 6 قضايا إشغالات المقاهي بدائرة قسم شبين الكوم.
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