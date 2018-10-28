مصرع شخصين داخل حافلة سقطت بنهر يانجتسي في الصين

قال التليفزيون الرسمي الصيني، اليوم الأحد، إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثتين بعد سقوط حافلة عامة من على ارتفاع 60 مترا في نهر إثر اصطدامها بسيارة في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين.



واصطدمت الحافلة بسيارة كانت تسير عكس الاتجاه فوق جسر من أربع حارات في منطقة وانشيان بالمدينة/ وانحرفت الحافلة بعد ذلك وكسرت سور الجسر وسقطت في نهر يانجتسي.



وقال التليفزيون إن الحافلة غرقت على عمق نحو 50 مترا مضيفا أنه لم يتضح بعد عدد الركاب.