تسليم ١٢٧ مفرمة لدعم منظومة المخلفات الزراعية.. وزيرة البيئة: استعنا بالهيئة العربية للتصنيع.. وخطة متكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

وزيرة البيئة:

كل الدعم للفلاحين لاستغلال المخلفات الزراعية وعدم حرقها

الاستعانة بالهيئة العربية للتصنيع لإنتاج معدات فرم المخلفات الزراعية

خطة متكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة طوال العام

خطة طموحة خلال العامين القادمين لإشراك الشباب فى منظومة المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم اللازم للفلاحين لمساعدتهم على استغلال المخلفات الزراعية بدلا من حرقها وما ينتج عنها من تلوث الهواء.وقالت الوزيرة إن الوزارة قامت هذا العام بالاستعانة بالهيئة العربية للتصنيع من أجل إنتاج معدات صغيرة لفرم المخلفات الزراعية تسهل الوصول إلى أماكن الحيازات الصغيرة من الأراضى الزراعية التى كان يصعب الوصول إليها من قبل.وأشارت إلى قيام وزارة البيئة هذا العام بتنفيذ خطة متكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة طوال العام وليس خلال فترة حصاد قش الأرز فقط، تعتمد على أربعة محاور تشمل الحد من الحرق المكشوف للمخلفات والفحص الدورى للمركبات والحد من انبعاثات المصانع والسيطرة على مكامير الفحم للحد من التلوث الناتج عنها، ومن أجل تحقيق هذا قامت الوزارة بدعم محافظات الوجه القبلى بالمعدات اللازمة للسيطرة على المخلفات الزراعية (حطب الذرة وسفير القصب)، حيث سيتم توزيع المعدات وعمل صيانة دورية لها، بالإضافة إلى إشراك الجمعيات العاملة بتلك المحافظات من أجل تدريب العامل على استخدامها.ولفتت وزيرة البيئة إلى سعى الوزارة إلى تنفيذ خطة طموحة خلال العامين القادمين تعتمد على إشراك الشباب فى منظومة المخلفات مما يساعد على عمل المنظومة بشكل بتلقائى فى ظل وجود شباب طموح قادر على العمل، وفلاح يعى أهمية تدوير المخلفات ومنظومة لها أسس تدار بأحدث المعدات والتقنيات.وأضافت أن وزارة البيئة تسعى إلى عرض معدات ومنتجات الهيئة العربية للتصنيع الخاصة بالبيئة ذات التصميم والإنتاج المصرى الخالص بالمعرض الذى ستتم إقامته على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم للمساهمة فى تواجدنا فى السوق الدولية من خلال هذا المؤتمر الذى يشمل عدة قطاعات (الصحة، الطاقة، التعدين، الإسكان).جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مراسم تسليم ١٢٧ مفرمة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، بهدف دعم منظومة إدارة المخلفات الزراعية بمحافظات الوجه القبلي (بني سويف-المنيا-أسيوط-سوهاج-قنا-الأقصر-أسوان)، من ضمنها معدة سيتم تسليمها لمحافظة الشرقية، وذلك بمقر مصنع قادر للصناعات المطورة، وبحضور الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تسخر جميع إمكاناتها لخدمة الدولة والمشاريع القومية وتقوم بتوفير جميع المعدات الخاصة بالبيئة كمعدات فرم وتدوير المخلفات وأفران إنتاج الفحم النباتى (المكامير) وغيرها من الأجهزة والمعدات ذات التصميم والإنتاج المصرى، وذلك من أجل المساهمة فى حل المشكلات البيئية.