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التنمية المحلية: مشروعات المرأة تجاوزت 67%.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:53 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية يمول ويشرف على مشروعات من خلال وحدات الإدارات المحلية المنتشرة فى محافظات مصر.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر2" اليوم الأحد، أنه منذ 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو 2018، تم إنشاء 1876 مشروعا على مستوى 21 محافظة وإجمالي الاستثمارات الخاصة بالوزارة 10 ملايين و438 ألفا.

وأشار المتحدث باسم وزارة المحلية، إلى أن نسبة مشروعات المرأة تجاوزت 67% خاصة بما يتعلق بالمرأة المعيلة، لافتًا إلى استمرار عملية المتابعة من خلال العاملين فى صندوق التنمية بالمتابعة من خلال الزيارة الميدانية للمحافظات.

وأوضح أن متابعة سداد الأقساط المستحقة يتم بشكل دورى والإجراءات المتخذة ضد المتوقفين أو المتقاعسين عن السداد أن اللجنة المسئولة عن المركز أو المدينة لابد من التأكد أن كافة الإجراءات الحسابية أو القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد.
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