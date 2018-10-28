نجم ميلان يدخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان

دخل الإيفواري فرانك كيسي لاعب فربق إيه سي ميلان المعار من اتلانتا، دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمهيًدا للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع فرانك كيسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد المستوى المميز ظهر عليه اللاعب الإيفواري مع ميلان خلال الموسم الحالي.



وكان كيسي انضم لصفوف ميلان الصيف قبل الماضي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، قادمًا من اتلانتا.



وشارك كيسي مع ميلان في 8 مباريات في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين، وصنع هدف.

