شاهد.. عاصفة رعدية تضيء سماء الدمام السعودية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من انتشار إضاءة البرق بمدينة الدمام فى السعودية ليلًا، وصاحبته أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بصواعق وذلك مساء أمس، السبت.



كانت موجات من البرق الهائلة ضربت سماء المملكة العربية السعودية، خاصة في مدينة جدة التي هطلت عليها أمطار غزيرة خلال الشهور الماضية.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنّ يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة.



وأشارت إلى أن هذه الأمطار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.