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برلمان

برلماني: السيسى نجح فى إعادة العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:47 م
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد
فريدة محمد
أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وانج تشي تشان، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فضلًا عن سفير الصين بالقاهرة.

وقال " أبو جاد " فى بيان أصدره اليوم إن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى استعادة العلاقات التاريخية الممتدة منذ عقود بين مصر والصين لصالح البلدين من خلال التبادل المكثف للزيارات رفيعة المستوى مع الصين، وكذا تطور العلاقات الثنائية وارتقائها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ومؤكدًا ثقته في مستقبل تلك الشراكة لما فيه صالح البلدين الصديقين.

وأكد أن العلاقات بين القاهرة وبكين أصبحت استراتيجية وعلى أعلى مستوى بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسي مع القيادات الصينية.

وطالب النائب حسين أبو جاد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستغلال هذه العلاقات لصالح مصر من خلال جذب الاستثمارات الصينية وتوطين الصناعات والتكنولوجيا الصينية داخل مصر.

كما طالب النائب حسين ابو جاد، رانيا المشاط وزيرة السياحة بالترويج للزيارة المهمة التى قام بها نائب الرئيس الصينى للمواقع الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، معتبرا تلك الزيارة بمثابة دعاية مجانية لاتقدر بثمن للترويج للسياحة المصرية عالميا خاصة لدى السياح الصينيين.
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