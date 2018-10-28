السفير الفرنسي بالقاهرة: معرض لا شيء يتلاشى جمع بين التاريخ والفن الحديث



كما تضمن افتتاح المعرض، عرضا تسويقيا، لبعض المنتجات المصنعة محليا، وكذلك عالميا، بهدف ترويجي، وذلك برعاية مجموعة من كبريات الشركات العالمية، التي ساهمت في دعم ورعاية المعرض.



ويُشار إلى أنه تم إفتتاح أبواب المعرض أمام زواره بداية من اليوم ولمدة شهر كامل، حيث تظل المعروضات الفنية متاحة حتى يوم ٢٨ نوفمبر.

أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، عن سعادته للمشاركة في المعرض الذي أُقيم بقصر محمد علي بالمنيل تحت شعار "لا شيء يتلاشى، كل شيء يتحول فقط" قائلا: "ليلة مدهشة أن يفتح المعرض أبوابه للفنانين المصريين المعاصرين".كما هنأ السفير الفرنسي بالقاهرة في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نادين عبد الغفار منظمة المعرض حيث قال " تهانينا إلى نادين عبد الغفار علي هذا اللقاء الجميل الذي جمع بين التاريخ والفن الحديث".وكان عدد من الوزراء ونجوم السياسة والفن والمجتمع، قد افتتحوا معرضا تشكيليا، في قصر الأمير محمد علي في حي المنيل بوسط القاهرة حيث تضمن المعرض داخل القصر الأثري، مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية لعدد من أفضل الفنانين التشكيليين من مصر والخارج.وجرى الافتتاح في حضور نخبة من كبار الشخصيات ونجوم الفن فى مصر والعالم، من بينهم وزراء الآثار الحالي والسابق، بجانب عدد من المسؤولين في وزارات الثقافة والخارجية والآثار، وكذلك بعض الساسة والمتخصصين في مجالات الإعلانات والتسويق.