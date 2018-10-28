فرج عامر: زيارة السيسى لألمانيا ستحقق أهدافها لصالح القاهرة وبرلين

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية الزيارة التى يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا اليوم، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدولتين تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة.



وقال " عامر " فى بيان أصدره اليوم أن ألمانيا لها إسهامات كبيرة في عمليات التنمية في بلادنا من خلال مساندة مصر في ملفات الصناعات والطاقة عبر محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى إقامة محطات توليد كهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، مؤكدا أن ألمانيا شريك تجاري مهم للغاية بالنسبة إلى مصر، كما أن استثماراتها داخل مصر فى مختلف المجالات تصل إلى ما يقدر بـ 5.8 مليار دولار إضافة إلى أن ألمانيا ساهمت كذلك في برامج التنمية في مصر على شكل منح وقروض تصل إلى 1.6 مليار دولار.



وتوقع المهندس محمد فرج عامر أن تكون زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا ناجحة وتحقق جميع أهدافها السياسية والاقتصادية والصناعية والتجارية لصالح القاهرة وبرلين.



وقال المهندس محمد فرج عامر إن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة القادة الأفارقة بدعوة من المستشارة الألمانية ميركل هو دليل قاطع على الدور الرائد والمحوري والتاريخى الذى تقوم به مصر بقيادة السيسى تجاه جميع القضايا الأفريقية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن مصر هى الطريق الوحيد الذى يربط مختلف دول العالم مع دول القارة الإفريقية.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، توجه في زيارة رسمية إلى ألمانيا، على أن تستغرق أربع أيام تشهد نشاط مكثف للرئيس، من خلال المشاركة فى قمة القادة الأفارقة ومجموعة العشرين ببرلين، بالإضافة إلى مباحثات ثنائية مهمة مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ولقاءات مع كبار السياسيين الألمان.