وزير الأوقاف السوداني السابق: مؤتمر الإفتاء ناقش أهمية الفتوى في بناء الأمة

أشاد الدكتور محمد مصطفى الياقوتي، وزير الإرشاد والأوقاف السابق بالسودان، بمؤتمر دار الإفتاء العالمي الذي انتهت فعالياته الخميس 18 أكتوبر، بحضور وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال «الياقوتي»، في تصريح لـ«صدى البلد»، إن هذا المؤتمر تكلم عن التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق وهذا واجب الوقت بكل تأكيد، موضحًا أنه في الناحية النظرية الناس يتقنون إتقانًا تامًا كيف يتعاملون مع قضية استخراج الفتاوى، ومن الناحية التطبيقية كيف تنزل هذه الفتاوى على أرض الواقع.



وأضاف أن هناك مرحلة أولى وهي معرفة الحكم الشرعي، والثانية مرحلة كيفية تطبيق الحكم الشرعي، والناس يخلطون بين المرحلتين.



ولفت إلى أن المؤتمر تحدث عن التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق ليكون في مساهمة في بناء الحضارة الإنسانية ونهضة الأمة الإسلامية.





