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اقتصاد

غدا .. حماية المنافسة يعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة خطة الجهاز

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:56 م
مير نبيل رئيس جهاز
مير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة
ولاء عبد الكريم
يعقد أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة غدا الأثنين، مؤتمر صحفي هو الأول له منذ توليه منصبه في مايو الماضى.

ويستعرض المؤتمر الاستراتيجيات الجديدة التي وضعها الجهاز، الخطط المستقبلية التي يعتمد عليها الجهاز خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار الجهود التي يقدمها الجهاز لمنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق.

ويعتبر نبيل أصغر من ترأس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بل يعتبر هو الأصغر سنا فى التشكيل الجديد للجهاز البالغ أعضائه نحو 13 عضوا.
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