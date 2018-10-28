مقالات الصحف اليوم.. عبد المحسن سلامة يكتب عن العلاقات المصرية السودانية.. محمد أمين يشيد بتدخل الجهات الأمنية لحل أزمة البطاطس

استعرضت مقالات الكتاب في الصحف الصادرة اليوم، الأحد، العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة، والتي تهم القارئ منها العلاقات المصرية السودانية وأزمة البطاطس.





عبد المحسن سلامة يكتب عن العلاقات المصرية السودانية



عماد الدين أديب يكتب: تعلموا البيزنس ولو فى الصين

محمد أمين يكتب: بطاطس من جهة أمنية

"الأهرام"

"الأخبار"

واستمرارا للاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر، جاء مقال الكاتب محمد الهواري "قضايا وأفكار".





وتحت عنوان "النصر.. والمعجزة"، قال الهواري: "إن نصر أكتوبر هو معجزة بكل المقاييس، فالأوضاع كانت صعبة واختلال توازن القوى والتسليح، ولكننا استطعنا اجتياز ذلك بالروح والتحدي والدعم الإلهي لكي نعبر قناة السويس ونفتح الطريق لقواتنا من غرب القناة لشرق القناة بالقضاء على خط بارليف الصعب من خلال الفكر المصري".

"الوطن"

"المصري اليوم"

قال الكاتب عبد المحسن سلامة، تحت عنوان "تصحيح المسار في العلاقات المصرية ــ السودانية"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام فى يوليو الماضى بزيارة تاريخية إلى السودان، حيث أكد الرئيسان "السيسي والبشير" حينها أن الزيارة ليست زيارة عادية، وإنما سيكون لها ما بعدها فى علاقات الشعبين خلال المرحلة المقبلة.أهمية تلك الزيارة أنها كانت بمثابة تصحيح المسار فى العلاقات "المصرية ــ السودانية"، لتعود أقوى مما كانت عليه من قبل، ووضعت الأسس اللازمة التى تم البناء فوقها خلال الأشهر الماضية، لتتم ترجمة كل ذلك إلى اتفاقيات فى مختلف المجالات بلغت 12 مذكرة تفاهم، وبرنامجًا لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات.وقال الكاتب: "يوم الخميس الماضى شهد الرئيسان مراسم توقيع تلك المذكرات والبرامج فى إطار إعادة صياغة العلاقات بين البلدين، لتسير فى مسارها التصاعدى الذى يليق بمستوى العلاقة بين الدولتين".وأضاف: "مصر والسودان، دائما وأبدًا دولة واحدة وشعب واحد، وظلت هكذا أكثر من 132 عاما، منذ أن قام محمد على باشا بضم السودان إلى مصر عام 1822، وظلت الحال هكذا حتى عام 1954، هذه الوحدة كانت دائمًا وأبدًا محل استهداف من القوى الاستعمارية الكبرى، خاصة المحتل الإنجليزى الذى حاول بشتى الطرق تفتيت وحدة مصر والسودان، والانفراد بحكم السودان، وفرض اتفاقية 1899 التى نصت على أن يتولى الإشراف على السودان ممثل لحاكم مصر، وممثل آخر للإنجليز، وهكذا ظلت الأيادى الخارجية تحاول مرارًا وتكرارًا العبث فى مسار العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وللأسف الشديد، وقعت القيادات فى الدولتين على مدى العقود الخمسة الماضية فى الفخ، فكانت العلاقات تشهد منحنيات للصعود وأخرى للهبوط دون مبرر موضوعي، إلا أنها فى كل الأحوال لم تستطع التأثير على قوة العلاقات بين الشعبين الشقيقين".وأضاف الكاتب: "لقد أعلنها الرئيس الراحل أنور السادات ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولولا براعة العسكرية المصرية ما عادت سيناء إلى مصر، لقد أعاد الرئيس السيسي القائد العسكري الحقوق لأصحابها في توصيف نصر أكتوبر والعبور العظيم بعد 45 عاما من النصر، لقد واجهنا التحدي الأصعب واجتزناه بنجاح اعترفت به الدوائر العسكرية العالمية بل وأيضا العسكرية الإسرائيلية".طالب الكاتب عماد الدين أديب فى مقاله بجريدة "الوطن"، بالاستفادة من تجربة الصين فى خلق الاستثمارات وصنع أكبر عدد من أصحاب المليارات فى العالم، مؤكدا أن التجربة الصينية تدعو للدهشة والانبهار لأنها استطاعت أن تتحول من دولة الرعاية إلى دولة المبادرة الفردية، وتجعل من اقتصادها جاذبًا للاستثمار من الصينيين أولًا قبل الأجانب، وقال: "الصين قصة نجاح تستحق الدراسة والتعلم منها".وأشاد محمد أمين بتدخل الجهات الأمنية لضبط أسعار البطاطس فى الأسواق، حيث تبيع الداخلية الآن البطاطس فى الشوادر بستة جنيهات، والطماطم بخمسة جنيهات، مطالبًا بتواجد تكاتف من جميع أجهزة الدولة للإبقاء على الأسعار العادلة للسلع والخضراوات، وإلا تكون مجرد هوجة لخفض الأسعار ثم تعود الأسعار إلى الارتفاع وترك الأسواق لجشع التجار.