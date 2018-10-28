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مساعد الخارجية الأسبق: الاتحاد الأوروبي أكبر داعم مالي للقضية الفلسطينية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:46 م
السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
ندى فتح الله
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق في ألمانيا، إن الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمته ألمانيا، أكبر داعم مالي للقضينة الفلسطينية، وبالتالي يعرف قيمة الصمود الفلسطيني على الأرض.

وأضاف بيومي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أنه لابد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في دعم القضية الفلسطينية.
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