وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1440 هــ، حرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.



وقرر وزير الداخلية منح السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط خلال الفترة من يوم 21/11/2018 حتى 20/12/2018، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.