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محافظات

محافظ المنيا يوجه باستكمال أعمال المرافق لـ 17 عمارة بأبوقرقاص

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:00 م
صدى البلد
ايمن رياض
عقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اجتماعًا، لمتابعة الأعمال الجارية لاستكمال إنشاء 17 عمارة سكنية بطريق المنشأة، والتابعة للمشروع القومي للسكان، والتي كانت متوقفة منذ عدة سنوات وجار استئناف العمل بها .

حضر الاجتماع اللواء مجدى عبد الحميد المشرف على مشروعات المحافظة والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص والمهندس رمضان محمد مدير مديرية الاسكان والمهندس ياسر الشهاوي مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي إدارات التخطيط والتخطيط العمراني وإدارة الإسكان والكهرباء والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .  

وجه المحافظ باستكمال جميع المرافق من توصيل لشبكة الصرف الصحي والمياه والكهرباء في أسرع وقت ، للبدء في استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية، مشيرا الى أن استكمال مشروعات الإسكان المتوقفة ستساهم وبشكل كبير في تحقيق نوع من الرضا لدى المواطنين تجاه الخدمات المقدمة باعتبارها أحد أكثر المشاكل التي تسبب تحديا كبيرا للمواطن المصري ويمثل الحصول على المسكن الصحي الملائم حق لكل مواطن ليحيا حياة كريمة.

كما كلف مدير إدارة الاسكان بالتواصل مع أحد البنوك لدراسة النظام الخاص بكيفية تقسيط المبالغ المتبقية لإجمالي الوحدة السكنية . 

من جانبه أوضح رئيس المركز أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 95%، ويبلغ اجمالي الوحدات السكنية الى 340، بإجمالي 17 عمارة .
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