اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية نزلة البدرمان بديرمواس

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين قافلة طبية علاجية بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس على مدار يومين متتاليين.



ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.



وقالت الدكتور أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال ـ الباطنة ـ الأسنان ـ الجلدية ـ القلب والصدر ـ أنف وأذن ـ المسالك البولية"، مشيرة إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين داخل نطاق المحافظة.