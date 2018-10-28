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تعليم

اتحاد تربية موسيقية حلوان يطالب بإزالة الأشجار المعرضة للسقوط

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
مارتينا صبحى
تقدم اتحاد طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بشكوى إلى الدكتور محسن السيد عميد الكلية، للمطالبة بمخاطبة حى الزمالك لسرعة قطع الأشجار المعرضة للسقوط المحيطة بالكلية .

وأكد اتحاد الطلاب فى بيان له: " أنه خوفًا على الطلاب وعلى سلامتهم من قدوم فصل الشتاء والرياح الشديدة بها، وكثرة حوادث سقوط الأشجار، نطالب بسرعة التدخل من حى الزمالك لتقليم الأشجار وقطع الزيادات بها قبل وقوع أى ضرر على الطلاب أو المارة بالشوارع" .

ويترأس الاتحاد محمد حمزاوى ، ويشغل مصطفى شيبة منصب نائب رئيس الإتحاد ويضم 7 لجان مختلفة.
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