المرأة الشيطانة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بعد شهور من الزواج بالقليوبية.. المتهمة: مشيت في طريق العشق الحرام.. المتوفى كان بخيل ومقدرتش أكمل حياتى معاه

ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالعبور

المتهمان حاولا تضليل رجال المباحث وإلقاء الجثة خارج المنزل

النيابة تقرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق

المشى الغلط آخرته طين "وما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما"، زين لها الشيطان العشق والمتعة الحرام وتعرفت على أحد الأشخاص وربطت بينهما علاقة حب تطورت إلى علاقة غير شرعية، وأصبح كل منهما يريد ألا يفارق الآخر، ولكن يبقى زوجها حائلا بينهما، ودبر لهما الشيطان أمرهما ورسم لهما الطريق إلى السجن والتفكير في قتل زوجها.الزوجة لم تترد لحظة في التخلص من زوجها رغم مرور 5 أشهر فقط على الزواج، وأصبحت فى حيرة من أمرها، وكل ليلة تنام وتفكر في عشيقها بعد أن زين الشيطان فى عينيها الحب الحرام، واتفقت الزوجة مع العشيق على التخلص من الزوج نهائيا فقتلاه وألقيا جثته بمدخل العقار لتضليل رجال المباحث، وادعت تعرضه للخطف ومساومة الجناة لهم على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.وقدم المتهمان "أمنية. ا"، 21 عاما، ربة منزل، و"عادل. ط"، 22 عاما، عاطل، اعترافات تفصيلية بارتكاب الواقعة أمام رجال النيابة والبحث الجنائى بالقليوبية.وأكدت المتهمة أنها تزوجت المجني عليه منذ 5 أشهر، وكان متزوجا قبلها من أخرى وأنجب من زوجته الأولى ولدا وبنتا ثم طلقها، وقالت إن "القتيل كان بخيلا رغم ثرائه من أعمال السمسرة وبيع الشقق في مدينة العبور".وأضافت أنها كانت ترفض الاستمرار مع زوجها وكانت تطلب منه الطلاق بصفة مستمرة ولكنه كان يرفض.وتابعت: "الشيطان ضحك عليا وتعرفت على أحد الأشخاص كان يقيم بشقو مجاورة في العبور، ونشأت بيننا قصة حب تطورت إلى علاقة غير شرعية".وأوضحت أنها كانت "تقضي معه سهرات كثيرة في شقتها ويدخنان الحشيش معا، وتسمع منه ما لم تسمعه من زوجها"، مشيرة إلى أنها فكرت في كيفية التخلص من زوجها بسبب حبها الشديد لعشيقها.وقالت الزوجة إنه في ليلة الحادث عاد الزوج من عمله فافتعلت معه المتهمة مشاجرة ثم تعدى عليها بالضرب، وأثناء ذلك حضر العشيق فوجد الزوج يضرب المتهمة فقام بالتقاط سكين وطعنه في رقبته، وأسرعت الزوجة إلى المطبخ، وأحضرت يد مساحة المياه وانهالت على جسده ضربا حتى فارق الحياة.وقال المتهم في اعترافاته: "لجأنا لحيلة اختطافه لتضليل رجال المباحث لأنه سبق وتم اختطافه من قبل بعض الأشخاص بسبب خلافات مالية معه، فقمنا بوضع الجثه أمام المنزل فى الشارع، ثم قامت الزوجة بكتابة ورقة بخط يدها ووضعتها على رقبته كتبت فيها "لو بلغت الحكومة خليهم ينفعوك وخلي بالك من نفسك".وأضاف أن الهدف من كل هذا هو تضليل رجال المباحث وإبعاد الشكوك عنها وإيهام الشرطة أن مجهولين قاموا بخطفه وقتله.وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد بتلقى العميد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم العبور، بلاغا من "أمنية. أ"، 21 سنة، ربة منزل، بعثورها على جثة زوجها ويدعى "صبرى. أ"، 38 سنة، به عدة طعنات، ملقاة أمام باب منزلهما.فانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وتم العثور على جثة المجنى عليه ملقاة أمام المنزل، وبمناظرتها تبين أن بها عدة طعنات فى الرقبة وأنحاء الجسد وآثار خنق حول الرقبة، وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة مستشفى العبور.وبتضييق الخناق على الزوجة، اعترفت بقيامها وشخص يدعى "عادل. ع"، 22 سنة، ترتبط به بعلاقة غير شرعية، بقيامهما بقتل الزوج لوجود خلافات بينهما، واتفاقهما على الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض طلاقها، فاتفقت الزوجة مع العشيق أن ياتى فى ليلة الحادث ويتخلصا منه، وأثناء جلوس الزوجة والقتيل فى منزلهما حضر العشيق، وعندما دق جرس الباب قام الزوج لفتحه فعاجله العشيق بطعنه فى الرقبة، ثم قامت الزوجة معه ونقلاه إلى داخل الشقة وخنقه للتأكد من وفاته ووضعا جثته أسفل السرير.وفى اليوم التالى، توجهت الزوجة إلى قسم شرطة العبور لتحرير محضر باختفاء زوجها، وقالت فى بلاغها إن زوجها سبق وأن قام مجهولون باختطافه بسبب وجود خلافات مالية بينهم لكونه يعمل سمسار عقارات، وإنها تعتقد أن مجهولين قاموا باختطافه مرة ثانية، وحررت محضرا بذلك.وفى اليوم التالى، قامت الزوجة والعشيق بنقل الجثة وإلقائها بالشارع أمام المنزل لإيهام رجال المباحث بأن مجهولين قاموا بقتله وإلقائه فى الشارع، إلا أن أجهزة الأمن كشفت خطة الزوجة بعد تضييق الخناق عليها، واعترفت تفصيليا بارتكاب الواقعة ومعها العشيق، وألقى القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.