الأساليب المستحدثة في الكتابة الصحفية.. ورشة عمل بإعلام الأزهر

عقدت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، ورشة عمل حول "الأساليب المستحدثة في الكتابة الصحفية"، حاضر فيها د.محمد سيد ورداني، مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية، وشارك فيها طلاب الفرق: الأولى والثانية، تحت رعاية عميد الكلية د.غانم السعيد، ود.محمود الصاوي وكيل الكلية، ود.عبد الصبور فاضل رئيس قسم الصحافة والنشر، كما شارك في تنظيمها د.عمرو مصطفى، ود.حسن فرحات ، عضوا هيئة التدريس بالكلية.



وتناولت الورشة ما يتعلق بالكتابة الصحفية قديمًا، والتغيرات التي طرأت عليها حديثًا، بالإضافة إلى المعايير الأساسية التي ينبغي مراعاتها في الكتابة الصحفية، والتي تختلف عن غيرها من أشكال الكتابات الأخرى، وذلك بعد فقرة تعريفية لتوضيح دور الكتابة الصحفية في جذب انتباه القراء، وتيسير فهم ما يرد بها من معلومات وبيانات، بشكل يناسب فئات مختلفة من الجمهور.



كما ناقشت الورشة، من خلال مجموعات عمل من الطلاب كيفية صياغة العناوين الرئيسة والفرعية والشارحة، حيث دعم المحاضر الورشة بالجانب العملي من خلال تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل، وقيام كل مجموعة بتغطية حدث ما وكتابته بشكل متكامل، حيث نوقش بعدها إنتاج الطلاب، وكتاباتهم، للوقوف على بعض الملاحظات بها، وبيان طرق كتابة بعض المصطلحات، وكيفية كتابة الإلقاء، فضلًا عن أهمية استخدام الروابط بين الفقرات المختلفة، وأساليب الانتقال من فكرة إلى فكرة.