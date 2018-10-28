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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: بعض المحافظات لم تصل إليها الكميات المناسبة من تقاوي القمح

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن تقاوي القمح متوفرة في الجمعيات الزراعية على بجميع المحافظات مؤكدا أن الأسعار المتاحة للتقاوي 230 جنيها للشيكارة 30 كيلو جراما.

وأضاف فرج خلال تصريحات لـ صدى البلد أن الشكوى التي تقدم بها مزارعو سوهاج بسبب ارتفاع سعر تقاوي القمح عن العام الماضي قد يكون نتيجة أن التقاوي من الممكن أن تصل متأخرة أو الكمية التي تم إرسالها غير كافية.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن الجمعيات الزراعية بالمحافظات تعمل على حل المشاكل وتسعى لتوفير ما يلزم الفلاح.
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