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سميح ساويرس: أنا أفقر إخواتي.. وأخذت أبنائي في رحلة طوال عام في البحر.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، إنه كان يراوده فكرة منذ سنوات طويلة للسفر حول العالم على سطح سفينة، مشيرا إلى أنه كان يملك الوقت حينها ولكن لا يملك المال.

وأضاف ساويرس، في كلمته خلال الندوة التي تنظمها كلية الطب بجامعة عين شمس، أنه بعدما امتلك المال أصبح لا يملك الوقت إلا أنه اتخذ قرار السفر ومنع أبنائه من المدرسة في إجازة عام هي مدة الرحلة حول العالم، مشيرا إلى أنه وفر لهم معلمين للتدريس لهم على متن السفينة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، أن من يقول إن النقود غير مهمة ليس شخص واقعي، مشيرا إلى أنه من المهم التأمين على حياته وسكنه وحياة وسكن أبنائه، مستدركا: “أنا أفقر واحد في اخواتي”.

وأكد أن اليأس أول علامة من علامات الفشل، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها للدراسة في ألمانيا هي الفترة التي شعر فيها بقيمة مصر وأحب فيها مصر، مؤكدا أن مصر ليست هي الدولة المثالية للاستثمار ولكن يجب أن نتغلب على الظروف لنتقدم.

وأشار سميح ساويرس، إلى أهمية السفر وزيارة بلاد وثقافات مختلفة، قائلا: “اللي يجيله فرصة للسفر ويرفض السفر يبقى غلطان، السفر مهم جدا لأي إنسان”، مستدركا: “السياحة رجعت في مصر، ولولا رجوع السياحة كان زماني قاعد في البيت”.

وتابع ساويرس، أنه كان يمتلك مشروعين في الأقصر وأسوان إلا أنه تم الاستيلاء عليهم خلال سنوات الثورة وحتى الآن لم يعودا إليه، قائلا: :”من وقتها وآنا متعقد من الاستثمار في الصعيد”.
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