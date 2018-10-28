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تعليم

تسجيل وتوثيق الآثار في دورة حاسب آلي بجامعة سوهاج

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
خالد رياض
بدأت اليوم دورة الحاسب الآلي التدريبية في التسجيل والتوثيق المعماري للآثار والتي ينظمها مركز دراسات وبحوث الآثار والترميم بجامعة سوهاج بالتعاون مع شركة وراق وهي إحدى الشركات المتخصصة في تسجيل وتوثيق الآثار المعمارية الثابتة أو المنقولة.

وقال الدكتور عبدالناصر يس عميد كلية الآثار إن هذه الدورة تعتبر من أولى الدورات التي تنظمها الجامعة لتنمية مهارات المشاركين بها في مجال التسجيل والتوثيق الإلكتروني للمباني الأثرية والتراثية وزخارفها، وتهدف لصقل مهارات المشاركين من طلاب، خريجين وعاملين بالحقل الأثري وجعلهم مؤهلين لسوق العمل وتزويدهم بأحدث وأهم البرامج المعنية بهذا التخصص.
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