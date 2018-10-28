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آثار القاهرة تنظم ندوة بعنوان مصر في العصرين اليوناني والروماني

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
ياسمين سامى
تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة غدًا الاثنين، ندوة بعنوان "مصر في العصرين اليوناني والروماني - الثوابت والمتغيرات".

وتُقام الندوة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار، وبحضور نخبة من المتخصصين وأساتذة الآثار والطلاب.

وصرح الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار فى بيان لجامعة القاهرة، بأن فعاليات الندوة تبدأ ٩.٣٠ صباحًا بقاعة المؤتمرات بالكلية بمشاركة مجموعة من أساتذة الآثار والخبراء، وتُعقد 3 جلسات تتضمن عدة محاور من بينها العناصر المؤثرة على شواهد القبور اليونانية الرومانية، والرمزية والهوية الدينية في الفن القبطي، والتقاويم اليونانية والفارسية والعربية وعلاقتها بالرسول عليه الصلاة والسلام، والكتب الدينية على جدران معابد العصرين اليوناني والروماني، ومصر واليونان قبل الإسكندر.
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