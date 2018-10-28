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فن

أحد الجمهور يقتحم مسرح لندن ليقبل نانسي عجرم.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:37 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
شروق إبراهيم
تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لموقف محرج خلال إحيائها حفلها الأخير في العاصمة البريطانية لندن بعد قيام رجل باقتحام المسرح من أجل تقبيلها.

وتفاجأت نانسي خلال تقديمها أغنية "بدنا نولع الجو" بصعود الشاب على المسرح لالتقاط صورة ليتدخل أحد الحراس على الفور ثم تسمح له نانسي بالتقاط الصورة.

وبدون مقدمات يحتضن الشاب نانسي ويقبلها لتتعالى صيحات الجمهور ثم يقوم الحارس بإبعاده عنها.

الجدير بالذكر أن نانسي ستضع طفلتها الثالثة مطلع عام 2019، بعد إنجاب ميلا وايلا من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

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