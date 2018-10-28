جماهير الزمالك تدعم الأهلى أمام الوصل الإماراتي عبر هاشتاج تويتر

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الأحد، أمام الوصل الإماراتى بملعب برج العرب، فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية "كأس الشيخ زايد".



لذلك تفاعل جماهير الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر مع عدد من الهاشتاجات #الأهلي و #الوصل_الإماراتي #البطولة_العربية ،#كاس_زايد_للاندية_الابطال وتصدَّر هاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وجاءت تغريدات جماهير الأهلى والوصل على مواقع التواصل الاجتماعى ""#الوصل_الاماراتي أنا زملكاوي بس فوق ده وده انا مصري بتمني ان يفوز الأهلي ابو احمر العسل ده حين يتحدث الاهلي فليصمت الجميع" .



وغرد آخر " اهلا بـ أبناء الإمارات في بلدهم الثاني مصر .. احذروا دعاة الفتنة .. فالمصريين وخصوصا جماهير الأهلي المصري محبين و عاشقين لكل ما هو عربي".

