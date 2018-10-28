ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جماهير الزمالك تدعم الأهلى أمام الوصل الإماراتي عبر هاشتاج تويتر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
منار نور
يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الأحد، أمام الوصل الإماراتى بملعب برج العرب، فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية "كأس الشيخ زايد".

لذلك تفاعل جماهير الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر مع عدد من الهاشتاجات #الأهلي و #الوصل_الإماراتي #البطولة_العربية ،#كاس_زايد_للاندية_الابطال وتصدَّر هاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت تغريدات جماهير الأهلى والوصل على مواقع التواصل الاجتماعى ""#الوصل_الاماراتي أنا زملكاوي بس فوق ده وده انا مصري بتمني ان يفوز الأهلي ابو احمر العسل ده حين يتحدث الاهلي فليصمت الجميع" .

وغرد آخر " اهلا بـ أبناء الإمارات في بلدهم الثاني مصر .. احذروا دعاة الفتنة .. فالمصريين وخصوصا جماهير الأهلي المصري محبين و عاشقين لكل ما هو عربي".
loading...

ترشيحاتنا

ننشر أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا

الصحة تحذر من عقار مغشوش لعلاج هشاشة العظام

#برشلونه_ريال_مدريد.. كلاسيكو الأرض يشعل تويتر

مستشار يشكك في دستورية قانون الإيجار القديم.. فيديو

أخيرا.. حيلة ترشدك إلى هاتفك التائه حتى في الوضع الصامت

مشادة بين المستشار القانوني لجمعية المتضررين من الإيجار القديم وبرلماني

حقيقة تواجد مدرب ليستر سيتي على متن طائرة مالك النادي المنكوبة

شاهد.. ماذا فعلت ابنة دنيا سمير غانم بوالدتها

سارة أبوالخير .. قصة طالبة بالجامعة الأمريكية قلبت السوشيال ميديا بلا شيء

موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي والقنوات الناقلة

الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه حتى انتهاء مسيرته بدوري أبطال أفريقيا

حبيب العادلي في اقتحام الحدود الشرقية يكشف اجتماعات إسقاط مصر في بيروت وسوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسى برلين للمشاركة فى مجموعة العشرين.. صور

بسعر 8 جنيهات.. رئيس مدينة سفاجا يوفر أسماك بلطى للأهالي لمحاربة الغلاء

عرفات يشهد استلام أول دفعة من عربات البضائع المخصصة في نقل الحاويات.. صور

طلاب عين شمس يؤدون صلاة الغائب على ضحايا سيارة الفنجري.. فيديو وصور

وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم مسجد المارداني بالدرب الأحمر.. صور

فيديو

حسنين توفيق: العلاقات المصرية - الألمانية تطورت بشكل ملحوظ منذ 4 سنوات.. فيديو
رئيس السكة الحديد يكشف في حوار لـ صدى البلد تفاصيل مشروع الربط بين مصر والسودان وقطار العاصمة الإدارية..ويؤكد:قريبا دخول النقل متعدد الوسائط في مصر..ولا زيادة في أسعار التذاكر إلا في هذه الحالة..فيديو
فيديوجراف.. سممته وأغرقته وأحرقته.. زوجة تتفنن في قتل زوجها
مشادة بين المستشار القانوني لجمعية المتضررين من الإيجار القديم وبرلماني
مصلحة الضرائب: 2020 عام السداد الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟