تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بأهالي شمال سيناء.. أغسطس 2018 شهد صرف 11 مليونا و201 ألف جنيه لـ10165 أسرة.. وتوفير القوافل الطبية والمواد البترولية والصحية والأغذية

- صرف 11 مليونًا و201 ألف جنيه لـ 10165 أسرة في سيناء خلال أغسطس

- إغاثات عاجلة من الحوادث ومعاشات استثنائية لأسر الشهداء والمصابين - صرف 317 ألف جنيه من شمال سيناء لـ 143 حالة كمساعدات إنسانية - علاج 7107 حالات في معظم التخصصات - تنفيذ 8 قوافل طبية وتوزيع حصص الأكسجين الطبي والمستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي - توفير المواد البترولية لأهالي شمال سيناء أبرزها 555 طن غاز صب و17 ألف أسطوانة غاز













تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء في أغسطس الماضي خلال العملية الشاملة سيناء 2018، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة تقديم سبل الرعاية اللازمة للأهالي في شمال سيناء.





وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار إلى استمرار التعاون القائم بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتلبية متطلبات أهالي شمال سيناء، مؤكدًا تقدير الوطن للدور الوطني لأهالي سيناء والحكومة تعمل على توفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.





وأضاف "سعد"، أن التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء أشار إلى أن شهر أغسطس 2018 شهد صرف حوالي 11 مليونًا و201 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي لـ 10165 أسرة، كإعانات نقدية للأسر المتضررة وإغاثات عاجلة من الحوادث ومعاشات استثنائية لأسر الشهداء والمصابين، إلى جانب صرف حوالي 317 ألف جنيه من ديوان عام المحافظة لـ 143 حالة كمساعدات إنسانية.





وفيما يتعلق بالجهود في الجانب الطبي، أوضح التقرير أنه تم علاج 7107 حالات في معظم التخصصات وذلك في إطار بروتوكولات تعاون لإيفاد أطباء مع 567 جامعة: القاهرة، الزقازيق، المنصورة، والأزهر، كما تم علاج عدد من المصابين بالمستشفيات العسكرية والجامعية، فضلًا عن توفير الخدمات الطبية والأدوية بمستشفى العريش العام للمرضى الأكثر احتياجًا، وكذلك تسليم مكتب العلاقات الإنسانية بمستشفى العريش، بعض الاحتياجات الضرورية في المجال الطبي.





كما تضمنت الجهود الطبية تنفيذ 8 قوافل طبية في معظم التخصصات، وتوزيع حصص الأكسجين الطبي والمستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي وأدوية التأمين الصحي والطعوم والأمصال والأغذية بالمستشفيات، فضلًا عن تسهيل حصول 28 حالة من أسر الشهداء والمصابين على المساعدات المادية الخاصة بهم، بالإضافة إلى توفير 3 ميكروباصات لنقل مرضى الغسيل الكلوي مجانًا، وأتوبيسين لنقل ذوي الإعاقة.





وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء تضمنت توفير المواد البترولية لأهالي شمال سيناء وتقدر بحوالي 555 طن غاز صب و17 ألف أسطوانة غاز وتوريد 520 ألف لتر سولار و3 ملايين لتر بنزين "80" و144 ألف لتر بنزين "92"، إلى جانب ذلك تم فتح بنزينة غاز طبيعي للسيارات للتخفيف عن المواطنين وتسهيل الحركة، وفي إطار التيسير على الأهالي تم توفير 12 ميكروباصًا لنقل الركاب داخل مدينتي العريش وبئر العبد، كما تمت الإشارة إلى أن جميع محطات العريش بها وقود.



