الأموال العامة تضبط موظفا بإدارة طلخا التعليمية نصب على المواطنين بزعم السفر

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، القبض على موظف بالإدارة التعليمة في طلخا، بعد تقديم بلاغات ضده بالنصب والاحتيال على مواطنين بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج.



تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتضررهم من المدعو "عبد المجيد. م"، 54 عاما، رئيس قسم بإدارة طلخا التعليمية.



وأكد المبلغون فى محضرهم بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج بمرتبات مجزية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغ إجماليها نحو 180 ألف جنيه، ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.