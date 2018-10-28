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تعليم

الانتماء والمواطنة .. ندوة بآداب جامعة الفيوم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:28 م
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة الفيوم ندوة ثقافية بعنوان " الإنتماء والمواطنة " غدا الاثنين الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالكلية يحاضر فيها دكتور طارق عبد الوهاب عميد الكلية وبحضور لفيف من طلاب وطالبات الكلية.

تأتي الندوة في إطار فعاليات الموسم الثقافي للكلية وللتأكيد على أهمية تعليم النشء أن المواطنة ليست ألفاظًا وشعارات دون أعمال إنما هى سلوك يتمثل فى الخلق الذى يدعو الى الوسطية دون إفراط أو تفريط، وهو الخلق المسؤول عن تحصين الطلاب فى المستقبل ضد أى أفكار منحرفة أو دعاوى غير سوية.

تتناول الندوة مع الطلاب قضية الانتماء وضرورة الغيرة على الوطن والاستعداد للتضحية من أجله وعدم الخضوع لأى دعاوى تضليل تهدف الى بث روح التشاؤم بين المواطنين.

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