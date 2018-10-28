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الأمم المتحدة: إنفاق 150 مليون دولار فى مجال الابتكار حول العالم.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال السفير ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن الأمم المتحدة تربطها علاقات خاصة بمصر، موضحًا أن لديها 23 مكتبًا 14 منها تعمل لصالح تحقيق أهداف مصر لذا فإن القاهرة واحدة من مراكز المنظمة العالمية.

وأوضح" ديكتوس" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن مصر حصلت على مقعد غير دائم في مجلس الأمم 5 سنوات متتالية خلال السنوات الماضية وترأست مجموعة الـ 77 بالصين مما يعزز من مكانتها.

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إلى أن منظمة الأونروا تعمل فى القاهرة منذُ خمسينات القرن الماضى، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعما للعالم خلال السنوات الـ 5 الماضية بقيمة 150 مليون دولار فى مجال المساعدات الفنية والتدريب والابتكار.
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