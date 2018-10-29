برلماني: نتمنى أن تكون زيارة الرئيس لألمانيا بداية عودة السياحة

قال النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا لها أهمية كبيرة جدا، خاصة في جولات الرئيس السيسي الخارجية خلال الفترة الأخيرة والتي تكللت بنجاح كبير، متمنيا أن هذه الزيارة بشرة خير لعودة السياح الألمان إلى الغردقة وشرم الشيخ.



وأشار عبده، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس له دور عظيم فى انفتاح مصر على الخارج، من خلال جولاته الأخيرة أفريقيا واسيويا وعربيا وأخيرا أوروبيا ، كما أنه أعاد دور مصر الحقيقي من خلال تواجدها في الأمم المتحدة لكي تعود إلى ثقلها السياسي على المستوى الدولي مرة أخرى.



وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أن ألمانيا تعتبر بلدا كبيرا صناعيا بالنسبة لمصر، ونحن نحتاج إلى التعاون معها صناعيا بشكل كبير والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الاقتصاد الألماني يعتبر أهم اقتصاد في أوروبا.