أين يذهب حيدر العبادي بعد ترك منصب رئيس وزراء العراق؟

كشف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، عن المنصب الذي سيتولاه بعد ترك منصبه في حكومة بغداد، مؤكدا دعمه لرئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي ومساندته له بكل إخلاص.



ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام العراقية، قال العبادي، اليوم الأحد، وفق بيان له: «أنني مستمر بالعمل السياسي خلال مشروع النصر كمشروع سياسي وطني».



وأضاف رئيس وزراء العراق السابق، قائلا: «ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت»، متابعا «إننا وحدنا الدولة وحافظنا على الاقتصاد من الانهيار واستعدنا مكانة العراق».



وأوضح العبادي في بيانه، أن «مشروع النصر مشروع دولة يستهدف استكمال بناء العراق وتماسكه وتطوره ووطنية قراره»، مؤكدا: «إنني حريص أن أبقى بموقع السياسي الخادم لشعبه».