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حوادث

ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:09 م
ممثل النيابة
ممثل النيابة
رامى المهدي
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في محاكمة المتهمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها الاستماع الى مرافعة النيابة العامة.

أكد ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته، أن المتهمة سعاد الخولي قامت بعمل واقعة تلو الواقعة ولكن ليس لواقعتها كاذبة، ولكن بحكم عدالتكم سوف تكون القاضية، فإن أطراف القضية أشخاص في صورة شياطين، نالوا من المجتمع لأخذ الرشوة.

وأكد ممثل النيابة، ان المتهم السادس اعطي سعاد الخولي 5 أيام علي نفقته فى احد الفنادق، المملوكة له، كما يوجد محادثة أخرى ، جاءت نص: احنا بعتنا جوابات استعجال عن قضية الإزالة، وبعدها لحقتها مكالمة اخرى للمتهمة سعاد الخولي وهي تقول نص : "انا جوز بنتي جاي يقضي يومين مفيش مكان عندك في الفندق فرد المتهم السادس يوجد 3 ايام علشان خاطرك يا فندم".

وأوضح ممثل النيابة  العامة أنه عندما سألنا المتهمة الخامسة في تحقيقات النيابة، عن كيفية الرشوة للكوليه الذهبي، أخبرتنا خلالها بأن المتهمة سعاد الخولي اعتادت دائما أن تطلب حاجات كثيرة ولم تتفع ثمنها.

وأوضح ممثل النيابة العامة ان المتهمة الخامسة، اعتادت ان تأخذ رشوة من ايام ماكانت تعمل في الطب البيطري، مشيرا الى ان المتهمة سعاد الخولي دائما تقول كام الفاتورة ولكن لا تدفع الاموال.

ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
ممثل النيابة العامة في رشوة الإسكندرية: المتهمون أشخاص في صور شياطين إنس
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