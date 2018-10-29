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ديني

رد أمين الفتوى على سيدة تشكو: تركت الصلاة بسبب الصداع.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
ترك الصلاة
ترك الصلاة
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة عماد الدين، وفرض على كل مسلم ومسلمة، ولا عذر يبيح تركها، منوهًا بأنه حتى المرض ليس عذرًا لترك الصلاة.

واستشهد "وسام" عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: "قصرت في الصلاة لدرجة أني تركتها، ودائمًا أشعر بصداع شديد، رغم أن عمري ثلاثين عامًا؟"، بقول الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" الآية 103 من سورة النساء، مؤكدًا أن الشعور بالصداع محل السؤال، هو عذر من تلبيس إبليس، والشيطان هو ما يزين له ترك الصلاة.

وأضاف أنه ينبغي أن يُصلي الإنسان ولو قاعدًا، فإذا لم يستطع أن يُصلي قائمًا بسبب مرض أو خلافه، فله أن يؤدي الصلاة من وضعية القعود -الجلوس- أو مستلقيًا، مشيرًا إلى أنه قد يصل الحال بالمريض أنه لو لم يستطع إلا أن يصلي إيماءً بحركة الصلاة بعينيه، فليفعل لأن الصلاة عماد الدين، فلا يجوز أن يتركها الشخص تحت أي ظرف من الظروف ولا عذر من الأعذار الواهية.
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