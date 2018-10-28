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دنيا سمير غانم تكشف عن أعمالها الفنية الجديدة .. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:09 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر، لكنها المرة الأولى التي يكون فيها اليونسيف بالتعاون مع آخرين وإطلاق برنامج للحفاظ على الأطفال وأهمية التغذية السليمة.

وأضافت الفنانة دنيا سمير غانم، في كلمتها خلال مؤتمر الإطلاق، أن الفنان لابد أن يكون له دور في الأمور الخيرية، والتي تنمي المجتمع.

وأشارت إلى أنها تحضر فيلما من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، والعمل على مسلسل آخر، لافتة إلى أنه سيتم تأجيل ألبومها الجديد لحين الانتهاء من الفيلم والمسلسل.
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