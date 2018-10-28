تعرفي على مبادرة اتدربي واتعلمي لتأهيل بنات كليات الهندسة لسوق العمل.. فيديو

قال المهندس روحي العربي، مؤسس مبادرة إتدربي وإتعلمي لتأهيل بنات كليات الهندسة لسوق العمل، إن تلك المبادرة تستهدف الطالبات اللاتى يرغبن في التأهيل الكامل لسوق العمل.



وأفاد "العربي" خلال تقرير عرضه برنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الأحد، إنهم يستهدفون الإناث، حيث إنهم الأكثر خوفًا من سوق العمل، والأقل خبرة فى الاحتكاك بالعمالة.



تابع "العربي" أنهم يقومون بتوزيع الطالبات على عدد من المصانع، لتدريبهم على التعامل مع العملاء، وإزالة حالة الرهبة والخوف من داخلهم، مشيرًا إلى أنهم بعد 3 أسابيع من التدريب المكثف يكتسبون خبرة كبيرة في سوق العمل.

