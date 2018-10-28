رئيس جامعة الفيوم يفتتح دورة إعداد المعلم الجامعى ..صور

افتتح الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم، دورة إعداد المعلم الجامعى التى تنظمها كلية التربية بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد فاروق القائم بأعمال عميد كلية التربية و الدكتور محمود حافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد عبد التواب القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة .



أكد رئيس الجامعة أن إدارة جامعة الفيوم تعمل بروح الجامعة وتستعين بالخبرات العظيمة بجميع كليات وقطاعات الجامعة وذلك لوضع الجامعة فى مصاف الجامعات المتقدمة على المستوى المحلى والاقليمى والدولى أيضا ً مشيرا ً إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة له دور كبير فى دعم وتطوير دورة إعداد المعلم الجامعى .



وأضاف محمد عيسى نائب رئيس الجامعة أن دورة إعداد المعلم الجامعى من الدورات المهمة التى تحرص جامعة الفيوم على تنظيمها بصفة دورية وأنها كانت تنعقد فى البداية لمدة شهر وتم اختصارها إلى 21 يوما ثم 15 يوما إلى أن وصلت مدتها إلى 10 أيام وذلك بسبب التقدم العلمى والتكنولوجى التى تواكبه الجامعة باستمرار تسهيلا ً على المشاركين فى الدورة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

